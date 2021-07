Nanni, a calciatori No Vax responsabilità morali e economiche (Di venerdì 23 luglio 2021) "L'obbligo di vaccinazione contro il Covid? Io lo metterei ma non sono un giurista, non so se si può fare. Chi non si vaccina, però, deve prendersi le responsabilità morali ed economiche di un ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) "L'obbligo di vaccinazione contro il Covid? Io lo metterei ma non sono un giurista, non so se si può fare. Chi non si vaccina, però, deve prendersi leeddi un ...

Ultime Notizie dalla rete : Nanni calciatori Nanni, a calciatori No Vax responsabilità morali e economiche Purtroppo qualcuno casca nelle bugie e nelle stupidaggini su internet - spiega all'ANSA Nanni - . Si sta cercando di convincere tutti, spiegando che è una questione di sicurezza per sé, per il gruppo ...

Serie A, prof. Nanni: 'In Italia non può esserci obbligatorietà di vaccino' Il professor Gianni Nanni , membro della Commissione Medica della Figc , nel corso di un intervento a Radio Punto Nuovo, ha parlato della situazione relativa alla vaccinazione dei calciatori di Serie A : 'Ad un mese dall'...

Nanni, a calciatori No Vax responsabilità morali e economiche - Calcio Agenzia ANSA Nanni, a calciatori No Vax responsabilità morali e economiche "L'obbligo di vaccinazione contro il Covid? Io lo metterei ma non sono un giurista, non so se si può fare. Chi non si vaccina, però, deve prendersi le responsabilità morali ed economiche di un eventua ...

Vaccino obbligatorio in Serie A, commissione medica FIGC contraria: la proposta Ieri la decisione della Premier League di vaccinare tutti i giocatori, oggi arrivano novità anche l'obbligatorietà per la Serie A ...

