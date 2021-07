Max Payne | il nostro speciale allo scoccare dei 20 anni dall’uscita del primo capitolo – Speciale – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 23 luglio 2021) Unodedicato al passato e al possibile futuro di Max, l’eroe oscuro che ha fatto di Remedy la software house che conosciamo oggi.. Il ventesimo compleanno di Maxè la perfetta occasione per tornare a parlare delle origini e dei possibili futuri di una serie ancora viva nel cuore dei giocatori, nonostante due decadi siano un’era geologica per il mondo dei videogiochi. Poligoni e texture sono quelli dell’epoca della GeForce 3, ma con quelRemedy ha fatto un gran lavoro nonostante un budget limitato, un team piccolo e un paio di cambiamenti di rotta di … ...

Advertising

nn_dgg : Brasil con un cosplay de Max Payne 3. - tiash990 : @Gabry89 Che bello Max Payne - AleDiogua : 20 anni fa usciva Max Payne. Credo di aver giocato Max Payne almeno una cinquantina di volte e a oggi è ancora u… - TedescoGiuli0 : 20 anni fa usciva Max Payne ?????? - drunkside41 : RT @Lukish25: Oggi Max Payne compie 20 anni. In assoluto il mio gioco preferito di sempre, ha influenzato i miei gusti in fatto di giochi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Max Payne

Multiplayer.it

L'ultimo, frenetico action shooter dai creatori die Alan Wake è un gioco che ha sicuramente convinto sia la critica che il pubblico pagante. Se lo scorso mese di marzo il CEO Remedy aveva ...Noire3 Bully GTA IV GTA V Potevamo non cominciare con GTA V? Un campione d'incassi totale, un prodotto che si prepara ad attraversare una terza generazione . Le avventure di Michael, ...Uno speciale dedicato al passato e al possibile futuro di Max Payne, l'eroe oscuro che ha fatto di Remedy la software house che conosciamo oggi.. Il ventesimo compleanno di Max Payne è la perfetta ...A un mese dall'uscita di Foreclosed, Antab Studio ci racconta in anteprima il suo action cyberpunk che attinge dai fumetti e da giochi come Max Payne e Deus Ex. Quando giravano per fiere cercando di ...