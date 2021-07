Marvel’s Avengers gratis per un weekend: i dettagli sull’iniziativa Square Enix – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 23 luglio 2021) Marvel’s Avengers potrà essere scaricato e giocato gratuitamente per un weekend la settimana prossima, attraverso una nuova iniziativa Square Enix.. Marvel’s Avengers potrà essere provato gratis per qualche giorno nel corso del prossimo weekend, ovvero dal 29 luglio all’1 agosto 2021, grazie a un’interessante iniziativa di Square Enix che ha deciso di aprire il gioco a tutti gli utenti su PS5, PS4, PC e Stadia nel corso dei quattro giorni in questione. Si tratta di un weekend allungato, ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 23 luglio 2021)potrà essere scaricato e giocato gratuitamente per unla settimana prossima, attraverso una nuova iniziativa..potrà essere provatoper qualche giorno nel corso del prossimo, ovvero dal 29 luglio all’1 agosto 2021, grazie a un’interessante iniziativa diche ha deciso di aprire il gioco a tutti gli utenti su PS5, PS4, PC e Stadia nel corso dei quattro giorni in questione. Si tratta di unallungato, ...

