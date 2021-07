Incidente Capri: bandiera a mezz’asta al Comune per ricordare Emanuele (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri (Na) – L’amministrazione comunale di Capri ricorda la morte del giovane autista Emanuele Melillo issando sul pennone del Comune, in Piazzetta, la bandiera a mezz’asta. Un segno di lutto e di rispetto per il giovane che era un volontario della Croce rossa e si era distinto dando manforte ai giovani della Protezione Civile di Capri anche nei mesi più difficili della pandemia. Melillo era conosciuto e ben voluto da tutti gli isolani, tanto che si era ben integrato nella comunità locale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – L’amministrazione comunale diricorda la morte del giovane autistaMelillo issando sul pennone del, in Piazzetta, la. Un segno di lutto e di rispetto per il giovane che era un volontario della Croce rossa e si era distinto dando manforte ai giovani della Protezione Civile dianche nei mesi più difficili della pandemia. Melillo era conosciuto e ben voluto da tutti gli isolani, tanto che si era ben integrato nella comunità locale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

