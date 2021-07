Il faticoso braccio di ferro con i sanitari No vax in Alto Adige | altri 33 si pentono Ne restano ancora 2 mila

(Di venerdì 23 luglio 2021) Prosegue, in, ildidell’Aziendaa con il personale no vax: continua a crescere, anche se di poco, il numero dei‘pentiti’, che hanno deciso di tornare sui propri passi e ricevere il vaccino anti Covid: secondo gli ultimi dati dell’Aziendaa, dei 3.967inizialmente non vaccinati, nel frattempo 1.707 hanno ricevuto almeno una dose, ovvero 33 in più rispetto a lunedì 19 luglio. Mercoledì 21 luglio invece dei 3.967inizialmente non vaccinati, 1.674 nel frattempo erano ...

Prosegue, in Alto Adige, il braccio di ferro dell'Azienda sanitaria con il personale no vax: continua a crescere, anche se di poco, il numero dei sanitari 'pentiti', che hanno deciso di tornare sui propri passi e ricevere il vaccino anti Covid.