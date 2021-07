Il crollo del Libano è la spia di una crisi del mondo arabo (Di venerdì 23 luglio 2021) Il paese è ancora senza governo e la popolazione soffre sempre di più per l’aumento dei prezzi e la scarsità dei servizi essenziali. È il frutto di una classe politica che vuole solo mantenere il potere. Ma anche eredità di nodi mai risolti in tutta la regione. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 23 luglio 2021) Il paese è ancora senza governo e la popolazione soffre sempre di più per l’aumento dei prezzi e la scarsità dei servizi essenziali. È il frutto di una classe politica che vuole solo mantenere il potere. Ma anche eredità di nodi mai risolti in tutta la regione. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : crollo del Il crollo del Libano è la spia di una crisi del mondo arabo Coloro che hanno affondato l'ultimo pugnale nel corpo già martoriato del Libano erano le stesse persone che avrebbero dovuto risollevarlo e rilanciare il ruolo di questo popolo nel mondo arabo. Il presidente Michel Aoun non ha accettato il governo proposto dal primo ...

