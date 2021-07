I Neptunalia | l’assedio di Veio e quel responso dell’oracolo di Delfi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 23 luglio 2021) 23 luglio,. Vi riproponiamo questo articolo pubblicato cinque anni fa su questo giornale Roma, 25 lug – Nell’antica Roma in questo periodo (precisamente il 23 luglio) si celebravano i, in onore del Dio Nettuno. La radice “nep” fondamentalmente indica l’acqua e vicino Roma, ad esempio, la cittadina di Nepi è famosa proprio per le sue acque. Inizialmente a Roma Nettuno, divinità dei primordi, era considerata protettrice delle acque e dell’uso di esse. Non a caso, dal giorno successivo ai, dal 24 luglio al 26 agosto, sorge e tramonta con il Sole la stella Sirio della costellazione del cane maggiore. Sirio ...