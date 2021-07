Green pass, a breve online generazione automatica del codice: 10 domande e risposte (Di venerdì 23 luglio 2021) Dal ministero della Salute che lo emette al sito da consultare per tutte le informazioni, al numero da chiamare se si è smarrito o non si è ricevuto il codice, un pacchetto di indicazioni utili per ottenere questo strumento che in futuro risulterà sempre più strategico Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 23 luglio 2021) Dal ministero della Salute che lo emette al sito da consultare per tutte le informazioni, al numero da chiamare se si è smarrito o non si è ricevuto il, un pacchetto di indicazioni utili per ottenere questo strumento che in futuro risulterà sempre più strategico

Advertising

Rinaldi_euro : Appena presentata interrogazione urgente alla Commissione sull’uso distorto e discriminatorio da parte dell’Italia… - borghi_claudio : Paradossale pregiudiziale di Fratelli d'Italia sul decreto green pass che chiede che l'aula non proceda all'esame d… - borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - Mariang47614228 : RT @MZampedroni: Ahahah, Milano alla gelateria di via Novara dalle parti di casa mia Radio Savana aveva pubblicati il cartello con la scrit… - FionaWi16758737 : Camera, Fratelli d'Italia protestano contro il Green Pass in Aula: seduta sospesa -