G20 Ambiente a Napoli, Cingolani: raggiunto l'accordo, ma due punti su 60 restano critici (Di venerdì 23 luglio 2021) E' stato raggiunto l'accordo sul documento finale su energia e clima del G20 Ambiente organizzato a Napoli . Lo ha annunciato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani , al termine di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 luglio 2021) E' statol'sul documento finale su energia e clima del G20organizzato a. Lo ha annunciato il ministro della Transizione ecologica, Roberto, al termine di ...

MiTE_IT : Primo incontro con @ClimateEnvoy in questo #g20 #ambiente, #clima ed #energia: #Italia e #USA insieme per un'alta a… - sole24ore : ?? Al #G20 di #Napoli i ministri strappano un’intesa sul pacchetto ambientale. Ora si tratta di convincere i «riotto… - MiTE_IT : “G20 Ambiente, Clima ed Energia” la grande ambizione dell’Italia: questa la ministeriale G20 di Napoli del prossimo… - JACOBACAB2 : RT @dukana2: A #Cingolani/#CingolEni ??piace anche la centrale a carbone di Vado ligure…con tutti i veleni e i morti che ha provocato…vuole… - JACOBACAB2 : RT @dukana2: #Napoli in piazza contro #CingolEni …il #G20 fossile e la distruzione dell’#Ambiente!! -