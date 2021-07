Advertising

zazoomblog : Fedez scatena le polemiche: la frase che non è piaciuta ai follower - #Fedez #scatena #polemiche: #frase - Zicutake : Fedez scatena il caos sui social: “Sono esperto di rapporti durante la gravidanza” - lucia04030043 : Italia 1 si scatena con la musica di 'Radio Norba Cornetto Battiti... | Qui Mediaset #eligreg #alessandraAmoroso… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez scatena

Notizie.it

si dice esperto: la bufera online 'Qua sono esperto. Ci sta che durante la gestazione possa calare la libido. Vorrei dire a questa ragazza di non preoccuparsi, è normale. L'uomo, che rispetto ...Chiara Ferragni, weekend in famiglia Chiara Ferragni e il maritohanno trascorso un weekend in famiglia in un resort sul lago di Como. In particolare, stando a quanto è emerso da Instagram, la ...Il dissing è sempre dietro l’angolo in casa Ferragnez. Questa volta, come spesso accade, a farne le spese è Fedez: sembra che Chiara infatti non abbia apprezzato il suo outfit – diciamo così – ...Dichiarandosi esperto di rapporti intimi durante la gravidanza, Fedez ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social network ...