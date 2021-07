E MTV la omaggia stasera con un documentario definitivo | realizzato dalla sua figlioccia

(Di venerdì 23 luglio 2021) Dieci anni fa la musica ha perso una delle sue punte di diamante: Amy Winehouse. Talento raro, è scomparsa il 23 luglio del 2011 dopo una vita leggendaria per mote ragioni: successi, Grammy Awards, eccessi di alcol, droga e relazioni sentimentali, quasi sempre tossiche. Amy Winehouse: la vita in immagini guarda le foto Ma la vita di Amy è stata molto di più. Lo si immaginava, ovviamente, nessuno però si ...

Presto partirà una campagna con video emozionalisui canali on line e non solo diToscana . Inoltre continua la collaborazione con la Scuola Internazionale Comics di Firenze che per l'occasione ha ...La prima uscita è un ragazzo con il tailleur di velluto rosso chequello disegnato da Tom Ford e indossato da Gwyneth Paltrow agliMusic Awards del 1996, mentre l'ultima è una ragazza con ...Andrà in onda già questa sera il documentario Amy Winehouse & Me. Ecco quando e dove vedere il tributo all'icona della musica internazionale ...Si chiama “Amy Winehouse & Me: Dionne’s Story” il documentario tributo di Dionne Bromfield alla scomparsa e compianta cantautrice.