De Zerbi sul Pallone d'oro: «Lo meriterebbe Jorginho, ma Chiellini…»

L'allenatore dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi ha parlato della corsa al Pallone d'oro

Roberto De Zerbi, neo allenatore dello Shakhtar Donetsk, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche della corsa al Pallone d'oro.

«Se guardiamo ai trofei dico Jorginho, che ha vinto Champions ed Europeo. Messi rimane Messi e fino a quando giocherà, sarà tra i papabili. In passato il Pallone d'oro l'ha alzato un difensore come Cannavaro e allora, per lo spirito che ha messo all'Europeo, lo meriterebbe Chiellini.»

