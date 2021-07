"Come può distruggere Camilla". Harry, sospetti sul suo memoriale: reali sconvolti e caos a corte (Di venerdì 23 luglio 2021) Non è ancora stato pubblicato ma già fa discutere: il nuovo libro-verità di Harry, una sorta di autobiografia nella quale si parlerà anche della sua vita passata con la royal family, crea scompiglio a corte. Gli esperti stanno cercando di capire quali saranno i bersagli del duca di Sussex questa volta. Secondo alcuni di loro, il padre Carlo e il fratello William potrebbero essere i personaggi principali. Ma un obiettivo ancora più facile da colpire potrebbe essere la duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker Bowles. L'ex amante di Carlo, la persona che avrebbe causato il divorzio tra il principe di Galles e Lady Diana, e che ora è la moglie ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Non è ancora stato pubblicato ma già fa discutere: il nuovo libro-verità di, una sorta di autobiografia nella quale si parlerà anche della sua vita passata con la royal family, crea scompiglio a. Gli esperti stanno cercando di capire quali saranno i bersagli del duca di Sussex questa volta. Secondo alcuni di loro, il padre Carlo e il fratello William potrebbero essere i personaggi principali. Ma un obiettivo ancora più facile da colpire potrebbe essere la duchessa di Cornovaglia,Parker Bowles. L'ex amante di Carlo, la persona che avrebbe causato il divorzio tra il principe di Galles e Lady Diana, e che ora è la moglie ...

Advertising

ZanAlessandro : Sabato parteciperò al @budapestpride, con le nostre sorelle e i nostri fratelli ungheresi. Nell’#UE non si possono… - lauraboldrini : Ho fatto il #vaccino senza nutrire dubbi. Mi fido della scienza. Chi siede in Parlamento ha il dovere della respon… - mara_carfagna : La dittatura del virus può finire per sempre: il solo modo per sconfiggerla è il vaccino. I ragazzi italiani faccia… - winteriscomving : che cagacazzo mia madre col suo compagno, non si può dire nulla, non si può fare nulla davanti a lui, se c’è deve l… - violettabacio : @rrik_ WoW. Che profondità. Usi una malattia per definire 5ragazzi che hanno fatto musica che può piacere o meno. D… -

Ultime Notizie dalla rete : Come può I demeriti del reddito di cittadinanza (senza entrare nel merito) Il punto, nel merito delle cose, è che ormai abbiamo contezza di come il RdC abbia sottostimato la ... più mirato - ma con un buon lavoro politico si può riformare e renderlo più efficiente ed efficace.

A scuola mettere al centro le relazioni per prevenire la violenza sulle donne ... responsabile, Adriana Lusvarghi, Claudia Barchi, Elisa Bianchi, Marilisa Malizia, Rosalba Palermo La scuola è andata in vacanza e con essa anche qualsiasi riflessione sulla scuola per come può e ...

Ecco perché il Green pass è costituzionale e può limitare alcune libertà Il Sole 24 ORE Il punto, nel merito delle cose, è che ormai abbiamo contezza diil RdC abbia sottostimato la ... più mirato - ma con un buon lavoro politico siriformare e renderlo più efficiente ed efficace.... responsabile, Adriana Lusvarghi, Claudia Barchi, Elisa Bianchi, Marilisa Malizia, Rosalba Palermo La scuola è andata in vacanza e con essa anche qualsiasi riflessione sulla scuola pere ...