Trovato morto Christian La Fauci. La madre non autosufficiente muore di inedia (Di giovedì 22 luglio 2021) Lo scrittore esperto di calcio inglese, Christian La Fauci, 46 anni, è morto nella sua abitazione a Genova Marassi. La Fauci viveva con la madre, 86 anni, era gravemente malata e non autosufficiente e sarebbe morta di stenti per non essere riuscita a chiedere aiuto. Secondo le prime ipotesi, lo scrittore sarebbe morto per un malore e la madre non sarebbe sopravvissuta perché non in grado di provvedere a se stessa. Nell’abitazione dove madre e figlio vivevano sono intervenute le volanti della polizia avvisate da un amico di La ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 luglio 2021) Lo scrittore esperto di calcio inglese,La, 46 anni, ènella sua abitazione a Genova Marassi. Laviveva con la, 86 anni, era gravemente malata e none sarebbe morta di stenti per non essere riuscita a chiedere aiuto. Secondo le prime ipotesi, lo scrittore sarebbeper un malore e lanon sarebbe sopravvissuta perché non in grado di provvedere a se stessa. Nell’abitazione dovee figlio vivevano sono intervenute le volanti della polizia avvisate da un amico di La ...

Ultime Notizie dalla rete : Trovato morto L'ultimo saluto a De Rienzo, i funerali a Paternopoli. Il legale: "Non saranno in forma privata per celebrare la sua umanità" Saranno celebrati oggi alle 15, nella chiesetta del cimitero di Paternopoli, in provincia di Avellino, i funerali di Libero De Rienzo, "Picchio", l'attore trovato morto nella sua abitazione a Roma il 16 luglio all'età di 44 anni. Lo ha annunciato ieri in una nota l'avvocato Piergiorgio Assumma, legale di fiducia della famiglia De Rienzo, in accordo con ...

Campobasso, il Comune chiede giustizia per Mario Paciolla Accolti in Municipio i genitori del cooperatore Onu trovato morto il 15 luglio del 2020 in Colombia. La madre: "Le Nazioni Unite facciano chiarezza sulla vicenda". Con un incontro e una conferenza stampa, il sindaco, Roberto Gravina, e i rappresentanti ...

Trovato morto in cantiere: il padre, vogliamo la verità Agenzia ANSA Christian Le Fauci, scrittore morto in casa a 46 anni: la madre muore di stenti, non era in grado di chiedere aiuto Lo scrittore esperto di calcio inglese, Christian La Fauci, 46 anni, è morto nella sua abitazione a Genova Marassi. La Fauci viveva con la madre, 86 anni, era gravemente malata e non autosufficiente e ...

Violenza donne in Sicilia, tre casi e tragedia sfiorata Dalle minacce di morte alla moglie per mezzo di una 'katana' giapponese a un accendino che per fortuna non funziona evitando così che un uomo dia fuoco alla compagna che aveva cosparso di benzina, fin ...

