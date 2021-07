Taranto, la procura chiede il carcere per il 37enne che ha sparato in un locale. I testimoni: “Colpi tra la folla per aprirsi una via di fuga” (Di giovedì 22 luglio 2021) Una “violentissima reazione” a “una modesta provocazione”. Così la procura di Taranto ha definito l’azione di fuoco messa a segno da Umberto Sardiello, 37enne che nella notte tra il 20 e il 21 luglio ha esploso numerosi Colpi di pistola ferendo dieci persone durante una festa in un lido del capoluogo ionico. Il procuratore aggiunto Maurizio Carbone e il sostituto Enrico Bruschi nella richiesta di convalida del fermo, hanno chiarito che, secondo il racconto delle vittime, “la lite sarebbe stata scatenata da futilissimi motivi”, cioè dal fatto che una delle vittime avrebbe avvicinato una donna in compagnia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Una “violentissima reazione” a “una modesta provocazione”. Così ladiha definito l’azione di fuoco messa a segno da Umberto Sardiello,che nella notte tra il 20 e il 21 luglio ha esploso numerosidi pistola ferendo dieci persone durante una festa in un lido del capoluogo ionico. Iltore aggiunto Maurizio Carbone e il sostituto Enrico Bruschi nella richiesta di convalida del fermo, hanno chiarito che, secondo il racconto delle vittime, “la lite sarebbe stata scatenata da futilissimi motivi”, cioè dal fatto che una delle vittime avrebbe avvicinato una donna in compagnia ...

Advertising

fattoquotidiano : Taranto, la procura chiede il carcere per il 37enne che ha sparato in un locale. I testimoni: “Colpi tra la folla p… - lavocemanduria : 'Traffico di rifiuti pericolosi', Manduriambiente e Eden 94 nel mirino della Procura di Lecce… - PhilippoTrapani : @ardigiorgio @sandraamurri1 Conosco questa vicenda. E so che il tribunale di Taranto ha fatto cose molto strane nel… - TeleAppula : Usura: un protocollo ‘Interesse Uomo’-Procura Potenza -