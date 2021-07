Riforma Cartabia, Draghi: “Ho chiesto la fiducia al Parlamento ma siamo aperti a miglioramenti tecnici” (Di giovedì 22 luglio 2021) Sulla Riforma della giustizia “ho chiesto l’autorizzazione a porre la fiducia. C’è stato un testo approvato all’unanimità in Cdm e questo è un punto di partenza, siamo aperti a miglioramenti di carattere tecnico, si tratterà di tornare in Consiglio dei ministri” Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa. “La ministra Cartabia è molto disponibile”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Sulladella giustizia “hol’autorizzazione a porre la. C’è stato un testo approvato all’unanimità in Cdm e questo è un punto di partenza,di carattere tecnico, si tratterà di tornare in Consiglio dei ministri” Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, in conferenza stampa. “La ministraè molto disponibile”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

