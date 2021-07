Perseverance sta per raccogliere il primo campione del suolo di Marte

(Di giovedì 22 luglio 2021) Un’immagine ottenuta da Perserverance l’11 luglio 2021 con la telecamera Watson. Si vede una roccia denominata Foux. La figura è in realtà un “quadratino” della roccia, dalle dimensioni 3,5×2,6 cm (foto: Nasa/Jpl-Caltech/Msss)È sudal 18 febbraio 2021 e ora sta per iniziare aundel sottodel pianeta rosso da riportare sulla Terra. Stiamo parlando del rover, il successore di Curiosity, partito alla fine del luglio scorso con la missione Mars 2020 della Nasa e atterrato sul pianeta rosso lo scorso febbraio. L’annuncio è appena arrivato dalla Nasa. Quasi tutto è ...

...del pianeta rosso È su Marte dal 18 febbraio 2021 e oraper iniziare a raccogliere un campione del sottosuolo del pianeta rosso da riportare sulla Terra. Stiamo parlando del rover, ...Si è alzato in volo su una zona di dune ribattezzata Seitah, attorno a cuifacendo una deviazione a sud, che gli permette di aggirarle: sarebbe infatti troppo rischioso per il rover ...Il rover della Nasa raccoglierà un piccolo campione delle rocce di Marte per fornire agli scienziati materiale con cui indagare sul passato del pianeta rosso ...Segni di vita su Marte: Perseverance della NASA inizia la caccia | Potrebbe mostrare prove di attività microbica passata.