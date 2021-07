Paura a Capri | minibus rompe la barriera di protezione ed esce fuori strada | un morto e diversi feriti

(Di giovedì 22 luglio 2021) Unè uscito di, provocando almeno 19dei quali uno risulta grave. Il pulmino sarebbe precipitato per 5 - 6 metri dopo aver rotto ladi. L'incidente è ...

euricona : L'incidente a #capri è l ennesimo caso di mancata manutenzione? Ho paura di si - infoitinterno : Paura in spiaggia a Capri. Un bus precipita fuori strada per diversi metri: c’è almeno una vittima – Foto e video - pezslaugh : Ogni volta che vado a Capri ho sempre il terrore che questo accada. Quelle strade mi fanno veramente paura - infoitinterno : Incidente Capri, bus di linea precipita su un lido a Marina Grande: una decina di feriti, 2 gravi. «Paura tra i bag… - PasqualeCacace5 : RT @TgrRaiCampania: Minibus precipita su lido a #Capri. Paura e feriti. Tutte le info nel tg @TgrRaiCampania alle 14 su RaiTre. #IoSeguoTgr… -

La ricostruzione dei fatti approfondimento, minibus esce di strada e precipita: una vittima. ... Moltama nessun ferito tra coloro che si trovavano sull'arenile, alcuni dei qual raccontano ...Un minibus è uscito di strada a, provocando almeno 19 feriti dei quali uno risulta grave. Il pulmino sarebbe precipitato per 5 ... Moltama nessun ferito tra coloro che si trovavano sull'...Terribile incidente nella mattina a Capri, dove un autobus di linea è precipitato per alcuni metri. È accaduto a Marina Grande. Morto l’autista alla guida del mezzo, mentre le prime informazioni parla ...Capri, minibus esce di strada e precipita a Marina Grande: un morto e 4 feriti gravi. Asl invia elicottero per trasportare pazienti ...