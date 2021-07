Milan, Ballo-Touré: ‘Contentissimo di essere qui, non credevo alla trattativa’ (Di giovedì 22 luglio 2021) Fodé Ballo-Touré è un nuovo calciatore del Milan. Ecco uno spezzone della sua conferenza stampa tenutasi oggi a Milanello Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 luglio 2021) Fodéè un nuovo calciatore del. Ecco uno spezzone della sua conferenza stampa tenutasi oggi aello

Advertising

DiMarzio : #Milan, le parole in conferenza stampa di Fodé #BalloTouré - AntoVitiello : ?AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Fodé… - DiMarzio : #Milan, fatta per #BalloTouré e il ritorno di #BrahimDiaz: attesi entro sabato - ManuFilippone95 : RT @la_rossonera: Ballo Toure’: ”Essere al Milan una grande emozione, quando Maldini ha contattato il mio agente non ci credevo. Ho realizz… - PianetaMilan : @acmilan, #BalloToure: 'Contentissimo di essere qui, non credevo alla trattativa' #ACMilan #Milan #SempreMilan -