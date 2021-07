Mario Rui: 'Napoli, resto e mi gioco il posto' (Di giovedì 22 luglio 2021) Napoli - Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto il terzino del Napoli Mario Rui : " La gara con il Verona fa parte del passato e ora pensiamo solo a lavorare con il nuovo allenatore. La ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 luglio 2021)- Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto il terzino delRui : " La gara con il Verona fa parte del passato e ora pensiamo solo a lavorare con il nuovo allenatore. La ...

pasqualederric : @SpudFNVPN Grande @spud ??????però Mario Rui resta inadeguato ?? - PianetaN : Il Sig.Mario Rui ha dichiarato a radio kiss che non lasciera' Napoli. Stappiamo lo champagne??? - sscalcionapoli1 : Mario Rui a KKN: “Dopo il Verona tutti delusi, ma guardiamo avanti! Io resto qui, se arriva un terzino…”… - sportface2016 : #Napoli, #MarioRui sicuro: 'Il mio futuro sarà qui, mi piace la città e non voglio andar via' - dangiuntolee : Mario Rui merita rispetto -