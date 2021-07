Lazio | 792 contagi +176 e un morto A Roma 519 casi | cresce l' incidenza

(Di giovedì 22 luglio 2021) il di oggi 22 luglio 2021. Su oltre 10mila tamponi nel( - 1443) e quasi 20mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 792 nuovipositivi (), 1 decesso (+1), i ...

Advertising

News_24it : CORONAVIRUS: D'AMATO, “OGGI SU OLTRE 10MILA TAMPONI NEL LAZIO (-1443) E QUASI 20MILA ANTIGENICI PER UN TOTALE DI OL… - Rolfi39 : RT @rep_roma: Covid, nel Lazio 792 nuovi casi e un decesso. D'Amato: 'Aumento dell'incidenza tra i giovani' [aggiornamento delle 18:18] htt… - rep_roma : Covid, nel Lazio 792 nuovi casi e un decesso. D'Amato: 'Aumento dell'incidenza tra i giovani' [aggiornamento delle… - Righeblu : #Coronavirus #22luglio Oggi nel Lazio: D'Amato: “Oggi si registrano 792 nuovi casi positivi (+176), 1 decesso (+1)… - giuliog : RT @rep_roma: Covid, nel Lazio 792 nuovi casi e un decesso. D'Amato: 'Aumento dell'incidenza tra i giovani' [aggiornamento delle 17:15] htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio 792

il di oggi 22 luglio 2021. Su oltre 10mila tamponi nel( - 1443) e quasi 20mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registranonuovi casi positivi (+176), 1 decesso (+1), i ricoverati sono 150 ( - 1), le terapie intensive sono 29 (+...La regione con il maggior numero di casi è il Veneto (819), seguita da) e Sicilia (520). .ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime 24 ore si registra un nuovo balzo dei contagi Covid in tutta Italia. Dai dati del Ministero della Salute si evidenzia che il numero dei nuovi positivi oggi è pari a 5.0 ...Covid bollettino 22 luglio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull'andamento della pandemia in Italia.