L'arresto nella community degli incel del ragazzo che progettava una strage di donne (Di giovedì 22 luglio 2021) Lo hanno raggiunto nella sua casa di Hillsboro, in Ohio. Hanno recuperato il materiale informatico all'interno della sua abitazione e lo hanno arrestato. L'FBI ha condotto una operazione mirata contro un incel di 21 anni, Tres Genco, che stava portando avanti un folle piano criminale che lo avrebbe portato a fare una strage di donne. Un piano di cui aveva parlato con la sua community online fino al marzo dello scorso anno. Un membro attivo della comunità di "celibi involontari", che ritengono le donne responsabili della loro mancanza di relazioni, del fatto di essere marginalizzati ...

