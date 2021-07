La scelta di Cucinelli | No Vax fuori dall’azienda | ma pagati per sei mesi

(Di giovedì 22 luglio 2021) Chi non ha il Green Pass non lavora nelle fabbriche e negli uffici. Questa sembra essere la proposta provocatoria di Confidustria, con il rischio di demansionamenti e riduzioni del salario per quei dipendenti che decidono di non vaccinarsi. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha già respinto la provocazione, dicendo no a iniziative unilaterali. Le organizzazioni sindacali si sono già dissociate, puntando il dito sul fatto che i lavoratori sono cittadini e che i protocolli di sicurezza sottoscritti con il governo ad aprile sono ancora in corso. Ma in qualche misura prendono le distanze anche gli imprenditori. Tra questi Brunello. Il signore del cashmere, che ha ...

ha una proposta per chi non vuole immunizzarsi: "Non posso imporre a nessuno di fare questa, ma non posso neppure mettere a rischio chi ha scelto di vaccinarsi. Ho un caro amico, che ......mentre nelle settimane scorse c'era stato l'annuncio dell'imprenditore tessile Brunello... Unadi questo tipo la può compiere solo il governo. I lavoratori sono stati i primi, durante ...Divide la proposta di Confindustria del certificato verde per entrare in fabbrica. Lo stilista: "Sono sicuro che presto l'esecutivo dirimerà ...Cilento, i progetti di Bruno de Conciliis che sogna una vigna in Kenya per aiutare la popolazione locale. E che intanto produce un'etichetta al giorno ...