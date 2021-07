La nuova release del PLM di Centric Software® promuove lo sviluppo end- to-end dei prodotti CPG

(Di giovedì 22 luglio 2021)8 PLM v7.3lanci di successo diper mercati CPG quali Food and Beverage e Cosmesi e Cura della persona CAMPBELL, California, 22 luglio 2021 /PRNewswire/Software è lieta di annunciare che è ora disponibile8 PLM versione 7.3, l'ultimadella soluzione PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell'azienda.Software offre le soluzioni enterprise più innovative a marchi, rivenditori e produttori di beni di largo consumo (CPG), che operano nei settori del Food and Beverage, della Cosmesi e cura della persona, ...

Advertising

PetitaBebe : RT @kpopWorldItaly1: GRAY si sta preparando a una nuova release ad agosto. Prima di iniziare '#SMTM10' questo autunno, GRAY ha intenzione d… - kpopWorldItaly1 : GRAY si sta preparando a una nuova release ad agosto. Prima di iniziare '#SMTM10' questo autunno, GRAY ha intenzion… - nzinrome : ‘La Nuova Zelanda si unisce ad altri Paesi nel condannare fermamente questi attacchi’. - LoveIsAllBlog : RT @TriskellEdiz: #Esceoggi per la collana #Rainbow una nuova edizione del quinto volume della serie #Home. Torna 'Cos'è la verità' di #Car… - FlashAlert_me : $SANM [15s. delayed]: Issued Press Release on July 19, 15:28:00: Riassunto: Viking Enterprise Solutions e Kalray an… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova release

Brand News

Per quanto riguarda la sicurezza , lasoftware risolve una serie di bug di sicurezza, che vanno dalle vulnerabilità di WebKit alle vulnerabilità di Dov'è. Qui trovate tutti i dettagli ...Seguendo la falsa riga della saga animata Hotel Transylvania , lacommedia di Volfango De ... Ladi Una Famiglia Mostruosa è fissata per il 25 novembre 2021 .Centric 8 PLM v7.3 promuove lanci di successo di prodotti per mercati CPG quali Food and Beverage e Cosmesi e Cura della persona CAMPBELL, ...Con oltre 35 anni di esperienza nel settore delle macchine industriali Orzi Carrelli continua ad investire in tecnologia, ricerca e innovazione. L’ultimo servizio messo a punto per le aziende è il sis ...