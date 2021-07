Inter, si ferma D’Ambrosio: problema muscolare. Gli aggiornamenti (Di giovedì 22 luglio 2021) Il difensore dell’Inter Danilo D’Ambrosio ha riportato un problema muscolare nel test contro la Pro Vercelli Prima grana per Simone Inzaghi. Danilo D’Ambrosio ha accusato ieri, nel test al Suning Training Center contro la Pro Vercelli, un fastidio muscolare. Il difensore nerazzurro, partito titolare nella difesa a 3 con Skriniar e Ranocchia, è stato così costretto a lasciare il campo. A riportarlo è il Corriere dello Sport. Le sue condizioni saranno da valutare nelle prossime ore. TUTTI GLI aggiornamenti SU InterNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Il difensore dell’Daniloha riportato unnel test contro la Pro Vercelli Prima grana per Simone Inzaghi. Daniloha accusato ieri, nel test al Suning Training Center contro la Pro Vercelli, un fastidio. Il difensore nerazzurro, partito titolare nella difesa a 3 con Skriniar e Ranocchia, è stato così costretto a lasciare il campo. A riportarlo è il Corriere dello Sport. Le sue condizioni saranno da valutare nelle prossime ore. TUTTI GLISUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News ...

Advertising

infoitsport : GdS – Lautaro non si ferma, ma dall’Inter si aspetta un contratto da top player - STnews365 : L'emergenza Covid ferma l'Inter: salta la tournée in Florida. A causa dell'emergenza da Covid-19 l'Inter non partir… - VivInterNews : RT @internewsit: Spezia, l'allarme COVID-19 non si ferma: rilevate altre quattro positività - - internewsit : Spezia, l'allarme COVID-19 non si ferma: rilevate altre quattro positività - - annispino : RT @AndreaInterNews: Praticamente facciamo passare l'idea che il main sponsor sia esterno ma invece si tratta di un auto-sponsor che l'Inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ferma Inter, idee in attacco: il vice Lukaku potrebbe essere Petagna Anche con Simone Inzaghi rimarrà al centro del progetto Inter . Nonostante la ferma intenzione del club di non volerlo vendere, offerte importanti sarebbero arrivate anche per lui. Una su tutte ...

Rinascere per ritrovare sogni e passioni, tre ragazzi anconetani lanciano il brand Timeless L'amore per il calcio e per l'Inter, il luogo di provenienza e di vita tra Torrette e Falconara ma ... Bello quando la gente ci ferma e ci fa i complimenti per quello che stiamo facendo. Tra noi c'è ...

Inter, Lukaku non si ferma: che corsa! VIDEO Corriere dello Sport.it Fugatti: «SS47 ora è più sicura in Bassa Valsugana» Il presidente con gli amministratori inaugura il tratto ampliato a Ospedaletto: «Ma il nostro impegno non si ferma. Avanti sulla riorganizzazione della SS47» > Sono terminati, con la posa della segnal ...

Inter, si ferma D’Ambrosio: problema muscolare. Gli aggiornamenti Il difensore dell’Inter Danilo D’Ambrosio ha riportato un problema muscolare nel test contro la Pro Vercelli Prima grana per Simone Inzaghi. Danilo D’Ambrosio ha accusato ieri, nel test al Suning Trai ...

Anche con Simone Inzaghi rimarrà al centro del progetto. Nonostante laintenzione del club di non volerlo vendere, offerte importanti sarebbero arrivate anche per lui. Una su tutte ...L'amore per il calcio e per l', il luogo di provenienza e di vita tra Torrette e Falconara ma ... Bello quando la gente cie ci fa i complimenti per quello che stiamo facendo. Tra noi c'è ...Il presidente con gli amministratori inaugura il tratto ampliato a Ospedaletto: «Ma il nostro impegno non si ferma. Avanti sulla riorganizzazione della SS47» > Sono terminati, con la posa della segnal ...Il difensore dell’Inter Danilo D’Ambrosio ha riportato un problema muscolare nel test contro la Pro Vercelli Prima grana per Simone Inzaghi. Danilo D’Ambrosio ha accusato ieri, nel test al Suning Trai ...