Green pass in ristoranti e bar al chiuso dal 5 agosto, palestre e piscine. Le discoteche non riaprono (Di giovedì 22 luglio 2021) Green pass sì, ma solo ai tavoli e solo nei bar e ristoranti al chiuso. E da giovedì 5 agosto. È quanto emerge dalla cabina di regia con il premier Mario Draghi... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 22 luglio 2021)sì, ma solo ai tavoli e solo nei bar eal. E da giovedì 5. È quanto emerge dalla cabina di regia con il premier Mario Draghi...

Green pass, come ottenerlo? E dove vale? Le risposte a domande e problemi più frequenti Sky Tg24 Decreto del 22 luglio su green pass, colori Regioni e stato di emergenza Il CdM sta per approvare un nuovo decreto che va a introdurre delle modifiche ai regolamenti sull'utilizzo del green pass, sul cambio colore delle Regioni e sullo stato di emergenza.

Green Pass for eateries, gyms, pools, shows, spas, fairs ROME, JUL 22 - A COVID Green Pass vaccine passport will be needed to get into Italian eateries indoors, open-air shows, spas, swimming pools, gyms, fairs, congresses and competitive examinations, sour ...

