Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte (Di giovedì 22 luglio 2021) Il governo ha deciso di estendere l'obbligo del certificato verde (oggi limitato alle residenze per anziani e alle feste di matrimonio) consentendo solo a chi è immunizzato o ha un tampone negativo l'ingresso nei luoghi più affollati. Soprattutto al chiuso

