Governare il futuro. A New York stop ai matrimoni via Zoom (Di giovedì 22 luglio 2021) Nei mesi della pandemia, lo Stato di New York era stato uno dei primi al mondo a autorizzare il matrimonio a distanza, via Zoom in deroga alle leggi vigenti. Ora il Governatore ha detto stop. Andrew Cuomo, il Governatore dello Stato ha appena revocato la sua ordinanza con la quale, in piena pandemia, aveva stabilito che qualora una coppia volesse sposarsi a New York e dintorni poteva farlo anche via Zoom. Ora, esattamente dal prossimo 23 luglio, si torna di presenza. In municipio, con la coppia presente e due testimoni. Milioni di persone sono tornate a frequentare le strade e gli uffici ...

