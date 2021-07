Giulia De Lellis non può continuare: “Per favore, mi viene da piangere” (Di giovedì 22 luglio 2021) Giulia De Lellis non riesce ad andare oltre, è insostenibile. “Per favore, mi viene da piangere” sono le parole del suo appello su Instagram. Giulia De Lellis nel backstage Tezenis (Foto: Instagram)Giulia De Lellis ha da poco concluso la sua prima avventura alla guida di un programma tv. Da corteggiatrice di Uomini e Donne a influencer e poi scrittrice, fino appunto al ruolo di conduttrice della prima edizione italiana di Love Island (dating show andato in onda su Discovery+). Adesso è tempo di vacanza: gli ultimi scatti la mostrano nella ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 22 luglio 2021)Denon riesce ad andare oltre, è insostenibile. “Per, mida” sono le parole del suo appello su Instagram.Denel backstage Tezenis (Foto: Instagram)Deha da poco concluso la sua prima avventura alla guida di un programma tv. Da corteggiatrice di Uomini e Donne a influencer e poi scrittrice, fino appunto al ruolo di conduttrice della prima edizione italiana di Love Island (dating show andato in onda su Discovery+). Adesso è tempo di vacanza: gli ultimi scatti la mostrano nella ...

