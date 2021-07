F1 | GP Ungheria 2021 | qualifiche sabato 31 luglio | data | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 luglio 2021) Ledel Gran Premio disono pronte a tenere incollati migliaia di spettatori alla televisione. Dopo la sprint race di Silverstone, si ritorna al formato originale che assegnerà la pole al più veloce delle. Max Verstappen vuole riscattarsi dopo il passo falso in Inghilterra, mentre Lewis Hamilton ha intenzione di confermarsi. Attenzione anche alla Ferrari, che nell’ultimo Gp è stata competitiva come non lo era da tempo e spera di proseguire su quest’onda. Chi partirà dalla prima fila all’Hungaroring? Leandranno in scena31 ...