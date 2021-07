EDOARDO BOVE | UN BABY TALENTO ALLA CORTE DI MOURINHO

(Di giovedì 22 luglio 2021) La linea verde della Roma ieri ha messo in mostra ilclasse 2002,. Un centrocampista moderno che ha subito conquistato la fiducia di Josèvisto che si è aggregatosquadra ad inizio ritiro. Un giovane interessante, dalle belle prospettive, che ha fatto molto bene nel settore giovanile giallorosso. Nato a Roma, il 16 maggio 2002, è cresciuto nel quartiere Appio-Latino della Capitale. Sin da piccolo ha sempre avuto una grande passione per il calcio e nella stagione 2012/2013, dopo un provino con la Roma e l’ok di Bruno Conti, si è unitosquadra ...

Subito dietro ecco la faccia seria di, studente di Economia e il paragone già pesante di nuovo Barella . Anche in questo caso la sorpresa è relativa perché il centrocampista è stato tra ...Inoltre, il club etneo segue con attenzione il classe 2002(scuola Roma) e piace anche il Perrotta su cui c'è l'interesse del Palermo. In uscita Dall'Oglio e Silvestri.Ha vinto ieri la Roma di José Mourinho nell’amichevole disputata contro la Triestina. Nella terza uscita stagionale, la prima lontana da Trigoria, è finita 1-0 grazie a un gol del baby Nicola Zalewski ...Nei giorni scorsi è emerso l’interessamento per il talentuoso attaccante Riccardo Ciervo, ma non è l’unico profilo di proprietà della Roma corteggiato dal Catania. Almeno altri 2-3 giocatori del flori ...