Draghi | «Green pass obbligatorio per evitare le chiusure L’economia cresce grazie ai vaccini» – La conferenza stampa

«La variante Delta è minacciosa. Quello che vediamo succedere in Francia e in Inghilterra accadrà anche in Italia se non interverremo rapidamente». Al termine di una giornata fitta di incontri, il premier Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno illustrato i contenuti del nuovo decreto Covid in una conferenza stampa iniziata poco dopo le 19:30 di oggi, 22 luglio. I nodi affrontati dal primo ministro con la cabina di regia (alle 15), con le Regioni (alle 17) e nel consiglio dei ministri (iniziato dopo le 18, e che ha dato il via libera al decreto), hanno riguardato soprattutto le regole di utilizzo del ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Green Draghi: 'Green pass non è arbitrio' ... cambiare i parametri in modo tale da tenere le regioni in zona bianca, ma con il green pass'. Così in conferenza stampa il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, con la Ministra della Giustizia, ...

Draghi, la conferenza stampa: 'Il Green Pass è una condizione per restare aperti' Al termine di una giornata piena di impegni, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato importanti novità. 'Il green pass non è un arbitrio ma una condizione per restare aperti. Invito tutti a vaccinarsi', così il Presidente del Consiglio Mario Draghi nella ...

La conferenza stampa di Draghi: «Green pass non è arbitrio, ma condizione per riaprire» Corriere della Sera Ufficiale, green pass obbligatorio anche per i concerti: come funziona 22 lug 2021 - Dal 6 agosto il green pass sarà obbligatorio anche per assistere agli spettacoli dal vivo, concerti compresi. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Cosa ha deciso il governo sul Green Pass Dal 5 agosto sarà necessario per entrare nei ristoranti al chiuso, al cinema e in molti altri posti: per il momento non sono state date indicazioni sul trasporto pubblico ...

