De Amicis | classi - cantiere da settembre | gli alunni traslocano in altri tre edifici Ecco cosa succederà

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amicis classi

corriereadriatico.it

ANCONA - Effetto domino per il cantiere della De. I lavori da 2,6 milioni per l' adeguamento sismico dell'edifico di corso Amendola impone infatti il trasferimento delle sedicidell'elementare e delle due sezioni della materna Piaget. ...'La scuola De- ha spiegato l'assessore Tiziana Borini - è una delle più antiche della città. orientati verso il complesso Ferrucci in Via Cadore dove troveranno posto 11. Qui andrà il ...ANCONA - Effetto domino per il cantiere della De Amicis. I lavori da 2,6 milioni per l’adeguamento sismico dell’edifico di corso Amendola impone infatti il trasferimento ...Sono stati investiti 500mila euro per il rifacimento del tetto e del cortile interno in asfalto oltre ad altre opere ...