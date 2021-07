Crash Bandicoot compie 25 anni | Activision lo celebra con un nuovo Bundle

(Di giovedì 22 luglio 2021) Perre l’imminente 25°versario di, il famoso marsupiale sta scatenando il suoiversary”. Con cinque giochi completi in un unico fantastico package, i fan possono girare, schiacciare e saltare attraversoN. Sane Trilogy,4: It’s About Time eTeam Racing Nitro Fueled. È disponibile anche ilQuadrilogy. Quattro giochi completi in un’unica collezione ricca ...

Advertising

Tech_Gaming_it : Crash Bandicoot festeggia i 25 anni con un Bundle - PequeninWarrior : RT @NintendoHall: Crash Bandicoot Bundle Crashiversario e Quadrilogia ora disponibili sui Nintendo Switch europei: - PequeninWarrior : RT @NintendoHall: Crash Bandicoot Bundle Crashiversario e Quadrilogia ora disponibili sui Nintendo Switch europei: - maytasha07 : RT @NintendoHall: Crash Bandicoot Bundle Crashiversario e Quadrilogia ora disponibili sui Nintendo Switch europei: - maytasha07 : RT @NintendoHall: Crash Bandicoot Bundle Crashiversario e Quadrilogia ora disponibili sui Nintendo Switch europei: -

Ultime Notizie dalla rete : Crash Bandicoot

GamerBrain.net

Senza alcun preavviso, Activision ha deciso di festeggiare il 25° anniversario dipubblicando digitalmente 2 nuovi bundle per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch: Bundle Quadrilogia e Bundle Crashiversario . Andiamo a scoprire i contenuti di queste collection....Giocatori che negli anni Novanta sono cresciuti con, Spyro , Final Fantasy e con una miriade di titoli concreti e dal design chiaro e riconducibile al mondo del cinema e dell'...Activision per festeggiare i 25 anni di Crash Bandicoot ha annunciato un nuovo Bundle che include al suo interno Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Crash ...Per celebrare l’imminente 25°anniversario di Crash Bandicoot, il famoso marsupiale sta scatenando il suo bundle “CRASHiversary”. Con cinque giochi completi in ...