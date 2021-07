Covid Umbria, la curva cresce esponenzialmente: incidenza triplicata, ma ricoveri stabili (Di giovedì 22 luglio 2021) Perugia, 22 luglio 2021 - cresce con un andamento esponenziale - anche se su numeri "finora piuttosto bassi" - la curva epidemica relativa al Covid in Umbria . Con una diffusione "prevalentemente" ... Leggi su lanazione (Di giovedì 22 luglio 2021) Perugia, 22 luglio 2021 -con un andamento esponenziale - anche se su numeri "finora piuttosto bassi" - laepidemica relativa alin. Con una diffusione "prevalentemente" ...

