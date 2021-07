Cosa serve all’Atalanta sul mercato (Di giovedì 22 luglio 2021) L’Atalanta ha ormai da qualche stagione consolidato la propria posizione tra le prime quattro squadre del campionato. Ha una struttura finanziaria sostenibile, uno stadio di proprietà, un progetto tecnico coerente e dall’identità spiccata. Il prossimo passo, dunque, è chiedersi: come si può migliorare ancora? Cosa manca alla squadra per competere per il campionato? La risposta non è scontata. L’Atalanta sembra assestarsi sullo stesso livello di gioco in maniera del tutto indipendente dal livello tecnico dei suoi giocatori. Anzi, sembra lei stessa a determinare in modo arbitrario il valore dei giocatori: da quando Gomez è andato via dall’Atalanta non ha ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 22 luglio 2021) L’Atalanta ha ormai da qualche stagione consolidato la propria posizione tra le prime quattro squadre del campionato. Ha una struttura finanziaria sostenibile, uno stadio di proprietà, un progetto tecnico coerente e dall’identità spiccata. Il prossimo passo, dunque, è chiedersi: come si può migliorare ancora?manca alla squadra per competere per il campionato? La risposta non è scontata. L’Atalanta sembra assestarsi sullo stesso livello di gioco in maniera del tutto indipendente dal livello tecnico dei suoi giocatori. Anzi, sembra lei stessa a determinare in modo arbitrario il valore dei giocatori: da quando Gomez è andato via dnon ha ...

Advertising

borghi_claudio : @NicolaPorro Se una cosa non serve per quello per cui viene proposta evidentemente serve a qualcos'altro... - lUltimoUomo : L'Atalanta ha già sostituito Gollini con Musso: cosa manca adesso? - albertotozzi3 : RT @MarcoRizzoPC: Ecco cosa ci riserva l’Unione Europea. Olio “extravergine d’oliva” a 3.50 euro al litro. Per produrre un litro d'olio ex… - etventadv : RT @MarcoRizzoPC: Ecco cosa ci riserva l’Unione Europea. Olio “extravergine d’oliva” a 3.50 euro al litro. Per produrre un litro d'olio ex… - Fausta78730560 : RT @MarcoRizzoPC: Ecco cosa ci riserva l’Unione Europea. Olio “extravergine d’oliva” a 3.50 euro al litro. Per produrre un litro d'olio ex… -