“Chi non è vaccinato non venga in chiesa”: la proposta di un parroco scatena gli insulti dei no vax (Di giovedì 22 luglio 2021) Matera, bufera sul parroco: “Chi non è vaccinato non venga in chiesa” “Chi non è vaccinato non venga in chiesa”: è polemica per un post che don Pasquale Giordano, parroco della chiesa Mater Ecclesiae di Bernalda, in provincia di Matera, ha scritto su Facebook, esortando i fedeli non ancora vaccinati a non prendere parte alla messa. “Dato il diffondersi del contagio da Covid-19 esorto caldamente, soprattutto i ragazzi e i giovani, a effettuare il tampone di verifica e ad aderire alla campagna vaccinale che si terrà nei prossimi giorni” ha ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 luglio 2021) Matera, bufera sul: “Chi non ènonin” “Chi non ènonin”: è polemica per un post che don Pasquale Giordano,dellaMater Ecclesiae di Bernalda, in provincia di Matera, ha scritto su Facebook, esortando i fedeli non ancora vaccinati a non prendere parte alla messa. “Dato il diffondersi del contagio da Covid-19 esorto caldamente, soprattutto i ragazzi e i giovani, a effettuare il tampone di verifica e ad aderire alla campagna vaccinale che si terrà nei prossimi giorni” ha ...

