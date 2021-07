Cgil-Cisl-Uil | sostegno a sciopero metalmeccanici di domani

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – Dopo lo sblocco dei licenziamenti già dalle scorse settimane anche nel Lazio, alcune aziende multinazionali hanno avviato le procedure per il licenziamento di centinaia e centinaia di lavoratori. Per questi motivi, UIL del Lazio, sostengono con forza loproclamato dalle rispettive categorie deiper23 luglio nelle ultime due ore di ogni turno di lavoro. Si tratta di decisioni inaccettabili, affermano i sindacati. Azzola, Coppotelli e Civica ribadiscono il loro no ai licenziamenti che in questo momento di pandemia rischiano di creare ulteriori squilibri ...