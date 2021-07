Caos procure: domani attesa decisione Gup su rinvio a giudizio Palamara e altri (Di giovedì 22 luglio 2021) Per domani e' attesa la decisione del gup Piercarlo Frabotta sulla richiesta di rinvio a giudizio ribadita dai pm Gemma Miliani e Mario Formisano della procura di Perugia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 22 luglio 2021) Pere'ladel gup Piercarlo Frabotta sulla richiesta diribadita dai pm Gemma Miliani e Mario Formisano della procura di Perugia L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Caos procure: domani attesa decisione Gup su rinvio a giudizio Palamara e altri - anto_galli4 : RT @Alexanderxxvii1: Caos procure, Caiazza: 'Stato chieda danni a magistrati non a Palamara' - summo_t : RT @Alexanderxxvii1: Caos procure, Caiazza: 'Stato chieda danni a magistrati non a Palamara' - Alexanderxxvii1 : Caos procure, Caiazza: 'Stato chieda danni a magistrati non a Palamara' - ilcentrotirreno : [NEWS - il Centro Tirreno - quotidiano online] -