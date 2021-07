Calcio, Olimpiadi Tokyo: Pelé invia un messaggio speciale alla squadra femminile (Di giovedì 22 luglio 2021) Pelé ha inviato un messaggio alla squadra femminile di Calcio, impegnata in questi giorni in Giappone nelle prime sfide dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il brasiliano si congratula con le connazionali che hanno inflitto un pesante 5-0 alla Cina. Il messaggio è stato indirizzato in particolare a Marta Vieira da Silva, autrice ieri di una doppietta nel match di ieri. La #10 della squadra si prepara per dare battaglia per confermare il Brasile al vertice del torneo olimpico femminile a ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021)hato undi, impegnata in questi giorni in Giappone nelle prime sfide dei Giochi Olimpici di2020. Il brasiliano si congratula con le connazionali che hanno inflitto un pesante 5-0Cina. Ilè stato indirizzato in particolare a Marta Vieira da Silva, autrice ieri di una doppietta nel match di ieri. La #10 dellasi prepara per dare battaglia per confermare il Brasile al vertice del torneo olimpicoa ...

