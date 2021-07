Brunello Cucinelli: «I lavoratori che non vogliono vaccinarsi? Li pago ma restano a casa» (Di giovedì 22 luglio 2021) Brunello Cucinelli, stilista e fondatore della sua casa di moda, dice oggi la sua in un’intervista a Repubblica sulla proposta di Confindustria del Green Pass per lavorare, già contestata dal capo della Cgil Maurizio Landini. «Ho fatto una grande assemblea riunendo nel parco antistante i nostri stabilimenti a Solomeo, tutti i dipendenti presenti e distanziati. Ho portato loro i saluti e gli auguri del presidente Draghi, dicendo che presto il governo sarebbe intervenuto a regolare i prossimi passi e che verosimilmente presto potremmo essere autorizzati a recarci in azienda senza le mascherine, ma a quel punto potranno entrare solo coloro ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 luglio 2021), stilista e fondatore della suadi moda, dice oggi la sua in un’intervista a Repubblica sulla proposta di Confindustria del Green Pass per lavorare, già contestata dal capo della Cgil Maurizio Landini. «Ho fatto una grande assemblea riunendo nel parco antistante i nostri stabilimenti a Solomeo, tutti i dipendenti presenti e distanziati. Ho portato loro i saluti e gli auguri del presidente Draghi, dicendo che presto il governo sarebbe intervenuto a regolare i prossimi passi e che verosimilmente presto potremmo essere autorizzati a recarci in azienda senza le mascherine, ma a quel punto potranno entrare solo coloro ...

