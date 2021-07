Bermuda, il pantalone jolly che svolta l'estate (Di giovedì 22 luglio 2021) Pochi capi come i Bermuda sintetizzano così bene raffinatezza e comodità. Questi pantaloni che sfiorano il ginocchio devono il proprio nome alle omonime isole caraibiche dove, sotto l'influenza della colonizzazione britannica, divennero una sorta di divisa per civili, militari e funzionari: un capo ecumenico da portare dal mattino fino alla sera per sentirsi habillé pur avendo a che fare con un clima particolarmente afoso. Né troppo lunghi né troppo corti, formali quel tanto che basta, versatili all'ennesima potenza, i Bermuda sono il pezzo jolly per eccellenza su cui costruire un guardaroba estivo degno di tale nome, insieme ad altri ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 22 luglio 2021) Pochi capi come isintetizzano così bene raffinatezza e comodità. Questi pantaloni che sfiorano il ginocchio devono il proprio nome alle omonime isole caraibiche dove, sotto l'influenza della colonizzazione britannica, divennero una sorta di divisa per civili, militari e funzionari: un capo ecumenico da portare dal mattino fino alla sera per sentirsi habillé pur avendo a che fare con un clima particolarmente afoso. Né troppo lunghi né troppo corti, formali quel tanto che basta, versatili all'ennesima potenza, isono il pezzoper eccellenza su cui costruire un guardaroba estivo degno di tale nome, insieme ad altri ...

