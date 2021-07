Barcellona | Laporta | “Rinnovo Messi? Quando sarà il momento | lo saprete”

(Di giovedì 22 luglio 2021) “illa notizia che tutti aspettiamo, ildi. Non voglio parlare della trattativa e dei dettagli che restano, tutto sta andando avanti in modo adeguato. Siamo tutti molto soddisfatti dell’atteggiamento mostrato da tutte le parti.ha sempre detto di voler rimanere e la trattativa sta andando avanti in questa direzione“. Queste le parole di Joan, durante la presentazione di Memphis Depay, a proposito del futuro del fuoriclasse argentino, il cui contratto colè scaduto lo scorso ...

...da un'immagine scattata nello spogliatoio blaugrana in cui sono presenti il presidenteed ... Insomma, in casasi punta a non mai abbassare la guardia . credit screenshot AS.com tutte ...Fin qui è stato il ds Mateo Alemany a condurre le trattative ma presumibilmente entrerà ora in scena Joan: sarà direttamente il presidente dela cercare di trovare un accordo con i ...Le dichiarazioni di Joan Laporta, presidente del Barcellona, sul futuro di Leo Messi: "Rinnovo? Quando sarà il momento, lo saprete" ...In occasione della presentazione alla stampa di Memphis Depay, attaccante arrivato a costo zero dal Lione, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha fatto il ...