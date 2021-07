Anno bianco autonomi | semaforo verde UE | le regole

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 luglio 2021) Buone notizie in arrivo pere Partite IVA con reddito 2019 fino a 50mila euro e calo del fatturato annuo o dei corrispettivi 2020 almeno del 33%. Sull‘esonero contributivo 2021 è arrivato, nelle scorse ore, ildella Commissione UE che ha liberato le risorse (2,5 miliardi di euro) approvando la compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato. Per l’esecutivo comunitario, dunque, il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. A fissare il perimetro della normativa di riferimento sull’la legge di Bilancio ...