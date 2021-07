2021: odissea nel caldo (Di giovedì 22 luglio 2021) In Canada le temperature hanno raggiunto i 50 gradi, uccidendo persone e molluschi nei mari surriscaldati. Sulle Alpi, invece, i ghiacciai si sciolgono, diventando polvere e acqua, e anche i teli geotermici protettivi possono fare poco. Cronaca di un picco di calore senza precedenti. E forse senza ritorno. 2021: odissea nel caldo L'inarrestabile boom dell'aria condizionata Le immagini hanno fatto il giro del mondo.Spiagge coperte da un manto di gusci vuoti di cozze e vongole, di molluschi, lumache, stelle marine e anemoni di mare, spappolati. Siamo in Canada, lungo la costa del Pacifico. Circa un miliardo di animali marini è stato ucciso dall'ondata ... Leggi su panorama (Di giovedì 22 luglio 2021) In Canada le temperature hanno raggiunto i 50 gradi, uccidendo persone e molluschi nei mari surriscaldati. Sulle Alpi, invece, i ghiacciai si sciolgono, diventando polvere e acqua, e anche i teli geotermici protettivi possono fare poco. Cronaca di un picco di calore senza precedenti. E forse senza ritorno.: odissea nelL'inarrestabile boom dell'aria condizionata Le immagini hanno fatto il giro del mondo.Spiagge coperte da un manto di gusci vuoti di cozze e vongole, di molluschi, lumache, stelle marine e anemoni di mare, spappolati. Siamo in Canada, lungo la costa del Pacifico. Circa un miliardo di animali marini è stato ucciso dall'ondata ...

Ultime Notizie dalla rete : 2021 odissea Fino a nove mesi per l'esame della patente, odissea per 6mila comaschi Fino a nove mesi di attesa dall'esame di teoria alla pratica, oltre un anno per ottenere la patente di guida. Un'odissea che coinvolge quasi 6mila comaschi che attendono l'agognato documento per salire in sella a una moto o mettersi al volante dell'auto. "I dati aggiornati alla fine di giugno parlano chiaro: ...

Tones on the Stones: questa sera il primo appuntamento Giunto alla XV edizione, nel 2021 il Festival si trasforma in una vera e propria stagione e da vita ... Nextones chiude il primo agosto a Ghesc con la performance Odissea del Ritmo extended djset di ...

