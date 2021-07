Voghera, assessore leghista spara in piazza durante una lite e uccide un 39enne (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ha sparato il colpo di pistola che ha ucciso Youns El Boussetaoui, un uomo di 39 anni di nazionalità marocchina. È successo ieri sera, intorno alle 22,30: Massimo Adriatici, avvocato, assessore alla sicurezza del Comune di Voghera, in provincia di Pavia, si è giustificato dicendo che la vittima «mi ha spinto ed è partito un colpo, era furioso per la mia chiamata alla Polizia». Ora si trova agli arresti domiciliari. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ha sparato il colpo di pistola che ha ucciso Youns El Boussetaoui, un uomo di 39 anni di nazionalità marocchina. È successo ieri sera, intorno alle 22,30: Massimo Adriatici, avvocato, assessore alla sicurezza del Comune di Voghera, in provincia di Pavia, si è giustificato dicendo che la vittima «mi ha spinto ed è partito un colpo, era furioso per la mia chiamata alla Polizia». Ora si trova agli arresti domiciliari.

