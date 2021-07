Vieri e Cassano, che risate a Formentera! (Di mercoledì 21 luglio 2021) Christian Vieri e Antonio Cassano hanno iniziato le vacanze insieme a Formentera e si divertono con Brocchi Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Christiane Antoniohanno iniziato le vacanze insieme a Formentera e si divertono con Brocchi

Advertising

PianetaMilan : #Formentera, @vieri_bobo dà il benvenuto a #Cassano. E lui ... | #VIDEO - #social #Vieri - gianniviola80 : Caro @leleadani @nicolaventola78 @vieri_bobo #cassano LA #BOBOTV NON SPECULA E PER QUESTO ARRIVERÀ SEMPRE IN FINALE… - sircertaldismo : @alexXx_96_ @Luca100celleASR Più grandi calciatori italiani 1 Baggio 2 Del Piero 3 Di Natale 4 Cassano 5 Pirlo 6 V… - rollcage76 : #Cassano, che da calciatore sarebbe potuto essere nella top3 dei più grandi, oggi attenta al primato di Er Faina co… - CevikMertt : @beINSPORTS_TR Crespo, Vieri, pirlo, cassano ve niceleri -