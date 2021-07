Vaccino Covid | per i guariti basta una dose entro un anno

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Per idalbasterà una soladiun. Lo annuncia il ministero della Salute con la circolare, firmata dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza, di aggiornamento delle indicazioni sulla vaccinazione dei soggetti che havuto un’infezione da Sars-CoV-2. “E’ possibile considerare la somministrazione di un’unicadianti-SarsCoV-2/-19 nei soggetti con pregressa infezione da Sars-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione ...

Advertising

TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - LaStampa : Covid, i dati dell’Istituto superiore di sanità. Il vaccino protegge all’88% dall’infezione, al 94% dal ricovero, a… - Adnkronos : Vaccino covid, #Locatelli: “Non è sperimentale, nessuno step saltato”. - Rosita89540045 : ??Vaccini antinfluenzali: 7 regioni hanno già ordinato 3 milioni di dosi 'L'auspicio sarebbe quello di somministrare… - vile_meccanico : RT @davcarretta: Salvini: il vaccino “per i giovani non serve”. Ah no. Può chiedere a Zaia. -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

"È possibile considerare la somministrazione di u n'unica dose dianti - SARSCoV - 2/- 19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS - CoV - 2, purché la vaccinazione venga eseguita ...E' possibile considerare la somministrazione di un' unica dose dinei soggetti guariti dal(decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), 'purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i sei mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 ...ROMA - Chi ha avuto il Covid può far simmonistrare una sola dose di vaccino. Lo indica la circolare Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei ...Uscire dall’incubo si può ma solo «vaccinando, vaccinando e vaccinando». Lo ripete per ben tre volte senza quasi riprendere fiato, Francesco Vaia direttore ...