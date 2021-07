Ufficiale: Masciangelo dal Pescara al Benevento (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Benevento ha prelevato a titolo temporaneo dal Pescara il terzino Edoardo Masciangelo classe ’96. A renderlo noto il sito Ufficiale della Lega Serie B. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili della Roma, vanta anche esperienze all’Arezzo, al Piacenza e alla Juventus under 23. Foto: Logo Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ilha prelevato a titolo temporaneo dalil terzino Edoardoclasse ’96. A renderlo noto il sitodella Lega Serie B. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili della Roma, vanta anche esperienze all’Arezzo, al Piacenza e alla Juventus under 23. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

