Serie A a 18 squadre con playoff e playout: idea concreta, Gravina prepara la rivoluzione (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Serie A prepara la rivoluzione: l’idea di avere un campionato a 18 squadre con playoff e playout è concreta. Se ne discuterà venerdì in FIGC L’’appuntamento e? per oggi alle 17, esclusivamente in videoconferenza perche? contagi e varianti non vanno sottovalutati. L’Assemblea di Lega e? chiamata a discutere dell’«analisi impatti sull’ipotesi di modifica dei format del campionato di Serie A». Un discorso mai così serio, anche perché è stata incaricata Deloitte di realizzare uno studio di fattibilità a partire dalla riduzione da 20 a 18 ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lala: l’di avere un campionato a 18con. Se ne discuterà venerdì in FIGC L’’appuntamento e? per oggi alle 17, esclusivamente in videoconferenza perche? contagi e varianti non vanno sottovalutati. L’Assemblea di Lega e? chiamata a discutere dell’«analisi impatti sull’ipotesi di modifica dei format del campionato diA». Un discorso mai così serio, anche perché è stata incaricata Deloitte di realizzare uno studio di fattibilità a partire dalla riduzione da 20 a 18 ...

